El bombazo de Pedrerol en 'El Chiringuito': "Si el Real Madrid recibe una oferta por Rodrygo…"

Lo contó Josep Pedrerol en 'El Chiringuito': Rodrygo Goes podría marcharse del Real Madrid este verano. Si el club recibe una oferta importante, no le retendrán. Sí seguirán Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

"Si llega una oferta por Rodrygo no va a seguir en el Real Madrid. Se venderá...", soltó el bombazo el presentador.

"Vinicius va a continuar y Mbappé también. El caso de Rodyrgo es evidente. Él ya planteó en verano la posibilidad de marcharse si no jugaba. Ha jugado mucho, pero no ha rendido como se esperaba. No ha demostrado que no sea jugador para el Real Madrid", explicó Josep.

En ningún caso se le retendrá: "Si llega una oferta se escuchará y no se le va a retener si quiere marcharse".