Pedro Acosta 'estalla' contra KTM tras la 'sprint' de Catar: "Esto ni es divertido, ni me hace feliz"

Pedro Acosta está teniendo un comienzo de la temporada muy complicado. El 'Tiburón de Mazarrón' no ha encontrado una conexión con la moto que le permita desplegar su estilo de pilotaje y eso se ha visto en los resultados. A Acosta se le ha complicado mucho puntuar en las carreras con una KTM que no muestra ritmo.

Lo realmente preocupante de la situación es que parece que, lejos de mejorar a medida que van pasando los grandes premios, va a peor. Acosta ya ha mandado varios avisos a la escudería con los problemas que deben solucionar pero parece que las modificaciones no surgen efecto.

El murciano terminó explotando tras la carrera al 'sprint' en Lusail: "Pero siempre hay una marca adelante y, si tú lo piensas, eso sigue un campeonato con los demás. Pero están superiores a los demás (Ducati). Eso está claro, es inevitable. Tienen la capacidad de solucionar estas cosas mucho más grande que los demás".

"No se me quitan las ganas. Es frustrante. No es divertido correr así. Ni me hace feliz correr así. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos en la cuarta carrera, vamos a Jerez como ya dije hace dos semanas", reconoció Acosta en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

El joven piloto no levanta cabeza, de momento, en una temporada en la que parecía que iba a poder luchar por estar en las posiciones de arriba. KTM trabaja a contrarreloj para mejorar el rendimiento de una moto que no está dejando a Acosta ser él mismo sobre el asfalto.