Pedro Acosta confía en acercarse a Marc Márquez: "Esperemos que..."

En el primer día del GP de Tailandia, Pedro Acosta ha conseguido la tercera posición en la 'qualy' solo por detrás de los Márquez,Marc segundo con Ducati y primero Álex con Gresini.

Un muy buen resultado para 'el tiburón de Mazarrón', que confía en acercarse en este Gran Premio al favorito, Marc Márquez: "Esperemos que sí, al final dos décimas". ç

Aunque desvela que tendrán que "mejorar" si quieren conseguirlo: "Tenemos que mejorar, tienen una moto muy completa. Tienen un equipo muy completo, tienen un piloto muy completo… Entonces nosotros tenemos que apretar, intentar ser igual de completos que ellos y tirar para adelante".

Sin embargo, el murciano es consciente de las limitaciones de KTM y de los pilotos que vienen por detrás. "Top 5 estará muy bien. Pero hay una Aprilia de Bezzecchi que va muy rápido, hay una Honda de Mir que va muy rápido; y hay un chaval que se llama Peco Bagnaia también que está por ahí", decía en declaraciones recogidas por 'MotorSan'.

"Un top 5 estaría contento, porque son las posiciones para luchar por la sprint, digamos", ha comentado, pensando en los posibles rivales que le puedan arrebatar posiciones.

Además, el piloto de 20 años ha explicado los problemas que tiene con la KTM de este año y por lo que ha tenido cambiar su estilo de pilotaje, aunque a veces le cuesta.

"En el momento de los time attacks, pues quiera o no, me sale la vena delincuente y me pongo a frenar lo más tarde que puedo. Y la moto no para. No tenemos una moto como el año pasado, que yo frenaba 50 metros más tarde y la moto se paraba", ha comentado.