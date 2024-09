Apenas han pasado poco más de 24 horas desde que finalizase el Gran Premio de Aragón y parece que el accidente entre Bagnaia y Álex Márquez está eclipsando la victoria de Marc.

A falta de cinco vueltas y con el podio en juego, ambos se fueron al suelo después de que el de Gresini se fuera largo en la variante y tratara de recuperar un espacio que le cerró el de Ducati.

En declaraciones a 'DAZN', Jorge Lorenzo ha dado su opinión al respecto y a pesar de asegurar que se trata de un lance de carrera, cree que Pecco tuvo más culpa que Álex.

"Complicado, porque los dos no han querido ceder y Pecco no ha calculado muy bien el riesgo que podía ser ese toque, no le ha dejado espacio", ha arrancado.

"Álex ha entrado en el interior de la curva, no tenía ya centímetros para poder cambiar su trazada, y los dos han querido entrar en el mismo sitio. No había sitio para dos", ha zanjado.

Con ese '0' MotorLand, Bagnaia se queda a 23 puntos en la general del líder, Jorge Martín... y ojo con Marc Márquez.