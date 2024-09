El encontronazo entre Pecco Bagnaia y Alex Márquez en el GP de Aragón ha provocado reacciones de todo tipo. Y los pilotos no se ponen de acuerdo. El italiano denunció que le habían "echado fuera" y Alex no está de acuerdo con este diagnóstico.

"Me he ido un pelín largo en la curva 12, porque patinaban mucho y todos íbamos al límite. Cuando hemos llegado a la curva 13, lo primero no sabía quién había detrás, quiero dejarlo claro porque en mi pizarra nunca me marcan quién va detrás. Y luego, cuando ya estaba dentro, mi cabeza estaba a la derecha y no tenía visión por fuera he sentido el contacto. La moto, con las alas y todo se pone recta y no he podido hacer nada. Intentaba mirar a ver dónde estaba el muro, porque íbamos directos hacia él. Ha sido un momento complicado", se ha justificado el piloto de Gresini.

Pidió "espacio" para trazar esa curva. Y asegura que Pecco era el único que podría haber reaccionado: "Lo único que he dicho en Dirección de Carrera es que sólo que me hubiera dejado un metro de espacio y no hubiera ido a la línea de dentro, ya está. Si alguien podía evitar el contacto era él".

"El sabe que estoy ahí, sabe que yo voy a entrar o intentar hacer la curva. A partir de ahí, él tiene su opinión y yo la mía, pero el resultado final no va a cambiar y nos vamos a ir a casa los dos con cero puntos", se sigue explicando el hermano de Marc Márquez.

En caliente, en la jornada de domingo, no hablaron: "No he hablado con Pecco, hemos ido a Dirección de Carrera por separado porque así lo han querido. Luego, cuando he salido, él estaba fuera sentado, pero había muchas cámaras y mucha gente y no he querido hablar, es mejor estas cosas no hacerlo en caliente, es mejor hacerlo en privado".