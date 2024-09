Alex Márquez reacciona. Después de las palabras de Pecco Bagnaia en las que decía que le había lanzado al suelo, el piloto de Gresini ha dejado claro que en ningún caso fue una acción deliberada.

En la mañana de este lunes ha realizado un comunicado en sus redes sociales: "Después de ver algunas declaraciones me gustaría explicar lo siguiente: jamás provocaría un choque con otro piloto de forma deliberadani aceptaré que se me acuse de ello, no va con mi ADN ni con el de este deporte".

"Cada uno puede creer u otra versión. Lo más importante para mí es la conversación que tuve ayer con Pecco y, por mi parte, queda el tema zanjado. Ahora toca descansar y recuperar el cuerpo para estar al 100% en Misano", cierra Alex.