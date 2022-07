Este jueves se disputaba la segunda prueba de la temporada de la Extreme E en Cerdeña y Carlos Sainz sufrió un fortísimo accidente que terminó con 'El Matador' sometiéndose a distintas pruebas en el hospital para descartar lesiones.

Ileso después de que volcase su Odyssey 21, el veterano piloto español se mostró muy duro con la irrisoria penalización de 30" a Johan Kristofferson, que le tocó por detrás.

"Estoy profundamente decepcionado con lo que ha ocurrido en pista y tanto o más con que se haya aplicado una sanción de sólo 30 segundos a quien ha causado este fuerte accidente", señaló Sainz.

"En más de 40 años de carrera deportiva, ésta es una de las acciones más graves que he visto sin que hayan sido sancionadas de forma ejemplar", añadió.

Acto seguido, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, anunció que investigarían lo sucedido: "Querido Carlos Sainz, me alegro de que estés bien. Revisaremos el asunto y lo analizaremos con el departamento de seguridad de la FIA".

Pues bien, a modo de prueba irrefutable, Carlos Sainz ha publicado la cámara 'onboard' de su coche con el siguiente mensaje: "¡Esto es lo que pasó ayer! ¡Creo que está claro quién iba por delante!".

En el vídeo se puede apreciar perfectamente que es Johan Kristofferson quien toca por detrás al 'Matador', le desestabiliza y provoca el accidente.

Esto es lo que pasó ayer! Creo que está claro quién iba por delante!! // This what happened yesterday. I think is very clear who was ahead!! pic.twitter.com/qkjr1k3e9J