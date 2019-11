El último día ha llegado. Tras 17 años, desde su debut en la Derbi de 125cc en 2002, Jorge Lorenzo no volverá a subirse a una moto como piloto profesional tras el Gran Premio celebrado en Cheste, en el que ha pasado por meta por última vez en la decimonovena posición, tras la victoria de su compañero de equipo, Marc Márquez.

El ya expiloto ha confesado que, pese a la posición final, "ha sido un fin de semana perfecto" por las numerosas muestras de cariño recibidas "desde la rueda de prensa hasta la finalización de la carrera".

El mallorquín se ha mostrado muy feliz por haber conseguido "la triple corona", con la consecución del Mundial de pilotos, de marcas y de equipos. "A pesar de mis malos resultados, Honda ha hecho una temporada perfecta", ha reconocido Lorenzo tras finalizar la prueba.

También ha aprovechado la ocasión para dar la enhorabuena a Marc Márquez, quien "ha hecho una temporada increíble". Asimismo, ha admitido que le gustaría ser recordad como "un piloto ambicioso, competitivo y luchador".

El cinco veces campeón del mundo, dos en la categoría de 250cc y tres en MotoGP, y retirada han desencadenado una oleada de mensajes por las redes sociales de ilustres personalidades del mundo del deporte y de la política como Dani Pedrosa, Andrés Iniesta, la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol o su equipo, Honda, entre muchos otros.

A great rider retires!Congratulations for a career full of successes and for having made the spanish motorcycling bigger! #ThankYouJorge pic.twitter.com/fOJR6hJLK1

A scene we have seen oh so many times before ❤️ @lorenzo99 , this will always be your land ✨ #ThankYouJorge | #ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/o7X4YPOo4X

🏆 Five-time world champion

👏 Legend

🏁 Best wishes from everyone at F1 to @lorenzo99 ahead of your farewell race

And good luck to everyone for the 2019 @MotoGP finale#ThankYouJorge pic.twitter.com/zk1xMFwHP6