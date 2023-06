El mundo del motor está de luto con la muerte de Raül Torras Martínez, el motorista español que competía en las 'road races', las carreras urbanas más peligrosas del mundo.

El piloto tuvo un accidente en la carrera Supertwin en la isla de Man. En el TT de la edición 2023 él era el único piloto español, y la primera tragedia de este año. A sus 46 años, Raül Torras tenía mucha experiencia en las 'road races', ya que había participado en las mejores carreras urbanas del mundo como el TT de Man, el GP del Ulster, la North West 200...

Era la quinta vez que participaba en el TT de Man, la carrera urbana de más riesgo. El accidente sucedió en la última vuelta de la Supertwin, en el circuito Mountain Course La organización ha lamentado a través de un comunicado la pérdida de un amante de las carrera: "Raül ha sido el español que más rápido ha rodado en el TT".

"En total, compitió en 21 carreras y sus actuaciones le valieron un total de 18 Réplicas de Bronce. El TT transmite su más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos de Raül", indica el comunicado.

Para entender qué significaba para él competir en estas carreras a pesar de la peligrosidad, hay que apreciar sus palabras en 2019 en 'Jugones'. "No he disfrutado más en la moto que en la isla de Man". En aquel momento destacó que su caída más dura fue en Macao a 240 Km/hora que le provocó estar un año sin competir.

"Los pilotos son los románticos, los que nos gusta otro tipo de motociclismo, que se vive, que estás muy en contacto con tus compañeros, que no son ni rivales", dijo en 2017 'la SER'.

Raül era un enamorado de la adrenalina de las carreras, pero trabajaba de Mosso d'Esquadra. El riesgo de esta competición le ha hacho perder la vida, al igual que le ocurrió a muchos pilotos como el británico Daley Mathison en 2019, Mark Purlow en 2022, y Dan Kneen en 2018.

Su pasión le hizo crear el equipo Toll Racing Team junto a su amigo Carles Ollé. El mundo del motociclismo se ha volcado con el pilot en redes sociales lamentando una pérdida irreparable, y desde LaSexta enviamos un fuerte abrazo a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz.

Raül was a regular attendee on our pre season 🇪🇸 motcocross trip. If it wasn’t translating to doctors for @ConorCumminsIOM or myself it was explaining to hire car companies about 4 flat tyres. We are all gutted, you were charismatic & passionate, proud to call you a friend. 🙏 💔 pic.twitter.com/e64fDyUmyb