Fernando Alonso y lo cerca que estuvo el podio en Hungría: "Casi pasa, pero..."

Primero George Russell contra Charles Leclerc, después Oscar Piastri contra Lando Norris. Ambas batallas estuvieron a punto de acabar en toque. Un toque que habría 'regalado' a Fernando Alonso su primero podio de la temporada en Hungría. Pero desgraciadamente no fue así.

El asturiano se lo dejó claro a los medios. Él no tiene esa suerte: "Casi pasa. Pero no me tocan esas cosas...".

"Había ido igual en todas las carreras y nunca había hecho quinto", dijo un sonriente Fernando, muy satisfecho con el rendimiento del coche y olvidando ya aquellos problemas de espalda que no le dejaron competir en la primera sesión de entrenamientos libres.

Después de Bélgica, con muchas dudas, llegó la luz: "No puedo negar que tenía dudas y un poco de preocupación, pero cambiamos la sensación por completo. Tenemos ganas de la segunda parte de curso porque vamos a tener alguna oportunidad. No siempre, pero sí dos o tres que tenemos que aprovecharlos".

El trabajo de Aston Martin ahora es entender el motivo por el que en Hungría sí han sido rápidos y en otros circuitos son muy lentos: "No es la primera mitad de año que esperábamos, fuimos poco competitivos en muchísimas carreras, y tuvimos errores como Mónaco o Miami".

"Hemos perdido diez o quince puntos por nuestra culpa. Ojalá lo evitemos porque el coche sea competitivo porque no podemos cometer errores por nuestra parte", sentenció un Alonso que volvió al quinto lugar. Si mejor resultado de este 2025.