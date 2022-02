El mundo del motociclismo está de luto. Menos de 24 horas después de la muerte de Jason Aguilar, se ha confirmado el fallecimiento del vigente campeón de la Northen Talent Cup, Jakub Gurecky, a los 16 años de edad.

El joven piloto, una de las mayores promesas europeas de MotoGP, sufrió una caída mientras entrenaba en Ohvale, una pista de karts de Eslovaquia, que le provocó una hemorragia cerebral.

Fue trasladado inmediatamente al hospital más cercano pero el equipo médico nada pudo hacer por salvar su vida ante las graves heridas que presentaba.

El checo estaba con su puesta a punto de cara a la Red Bull Rookies Cup, la prestigiosa competición que ayuda a muchos pilotos jóvenes a llegar hasta el Mundial de Moto3.

Desde la cuenta oficial en redes sociales de MotoGP se han sumado a los mensajes de apoyo y cariño: "Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos, el equipo y los seres queridos de Gurecky en este momento tan difícil".

We're very saddened to hear of the passing of 2021 @northerntalentc Champion Jakub Gurecky.

From everybody in MotoGP, we send our love and support to his family, friends and loved ones.https://t.co/FyXFAmModQ