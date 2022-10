Hace unos días se hacía viral un vídeo que avergonzaba al motociclismo: un mecánico del equipo CIP Green Power, de Moto3, agredió en repetidas ocasiones al piloto Tom Booth-Amos en el año 2019. El británico había abandonado la carrera tras un problema mecánico en su moto y tras volver a la carpa del equipo, el mecánico le da una colleja en el casco y varias patadas. Estas acciones le han costado su despido.

Así lo ha anunciado la empresa organizadora de la marca MotoGP, Dorna: "El vídeo de este incidente fue ampliamente compartido en las redes sociales y las acciones del miembro del equipo en cuestión suscitaron una inmediata y grave preocupación. La FIM, IRTA y Dorna Sports condenan enérgicamente este comportamiento. Además, se supo que la persona en cuestión sigue trabajando en el 'paddock' y ahora trabaja para un equipo diferente, que no tenía conocimiento de este incidente".

"El equipo ha decidido despedir a este miembro del 'staff', que no volverá a trabajar para ellos después del Gran Premio de Malasia. La FIM, junto con IRTA y Dorna Sports, considera que esta es la decisión correcta y apoya plenamente la acción tomada por el equipo al rescindir el contrato de esta persona", señalan.

"El comportamiento abusivo no debe ser ni será tolerado. Todas las partes continuarán trabajando para hacer del 'paddock' de MotoGP el entorno de trabajo más seguro posible", finaliza el comunicado.

¿Por qué el vídeo ha salido después de tres años?

El vídeo vio la luz tras tres años debido a que ocurrió en Tailandia y tres años después, MotoGP volvía a ese circuito tras la pandemia. El piloto español de Aprilia, Aleix Espargaró, mostró un indignación al igual que todo el 'paddock' de MotoGP tras conocerse las imágenes, llegando a contactar con la organización para que hicieran algo al respecto.

El propio piloto británico dio explicaciones después de que el vídeo lo hiciera público el piloto de Superbike británico Glenn Irwin: "El vídeo que ha aparecido es del GP de Tailandia de 2019. Hubo un montón de problemas con el equipo ese año de los que nunca hablé y mantuve el silencio para intentar mantener mi sitio en la temporada 2020 en el 'paddock' en el que soñaba mantenerme. Los hechos ocurrieron después de la carrera cuando abandoné por un error mecánico".

"Me pidieron que no dijera nada y me quedara callado. Nunca dije nada ni a Dorna ni a mi representante por entonces. Eso solo fue una de las muchas cosas que pasaron. La gente no sabe lo que pasa detrás de la televisión", concluye.