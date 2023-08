Honda y Yamaha están pasando actualmente una crisis en MotoGP que nunca habían vivido desde que se incorporaron al Mundial. Pese a contar con pilotos de la talla de Marc Márquez y Fabio Quartararo respectivamente, los resultados siguen sin llegar ante el dominio de las fábricas europeas y especialmente de Ducati.

Por ello, se comenzó a rumorear la posibilidad de otorgar concesiones a ambas fábricas ante la falta de resultados que estaban teniendo. No obstante, el resto de fábricas se oponía a facilitar una ayuda a Honda y Yamaha, pero parece que esa oposición no impedirá que MotoGP actúe.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna (promotora del Mundial), habló en la previa del Gran Premio de Cataluña acerca de las concesiones: "Habrá cambios. Lo de las concesiones es una cosa que se hizo en su día, cuando Ducati no ganaba. Yamaha y Honda fueron generosos en dejar que las marcas que entraran tuvieran unos beneficios".

"Y lo vamos a intentar conseguir otra vez para el año que viene. No es que haya concesiones para Yamaha y Honda, es que el sistema de concesiones esté más adaptado a la realidad de los resultados de ahora. Se trata de que sea competitivo. Desde el punto de vista moral, los que en su día dieron paso a las concesiones son los que ahora están más necesitados", añadió.

Respecto a por qué no se ha anunciado todavía, Ezpeleta señala a la oposición del resto de fábricas: "¿Que por qué cuesta? Porque hay que convencer a la gente. Nosotros, los cambios técnicos a mitad de un periodo, quiero que se hagan por unanimidad, pero si no se pueden hacer por unanimidad... pues habrá que pensar por mayoría. Pero prefiero convencer a la gente".

El CEO de Dorna también analizó los problemas de Márquez y Quartararo: "Veo que son dos pilotos fantásticos que no tienen la moto que en estos momentos necesitan. Hemos de saber que las diferencias son mínimas. Marc, en entrenamientos, está a menos de un segundo del que gana. Normalmente, Marc y Fabio solucionaban muchas de estas cosas".

"Nunca ha habido una quinta moto para KTM"

KTM sigue buscando sitio a Pedro Acosta. La fábrica austriaca sólo tiene cuatro motos disponibles y las cuatro tienen a pilotos bajo contrato. Por tanto, el piloto murciano sigue sin sitio pese a que él ha afirmado que la intención de los austriacos es subirle a MotoGP poniendo una quinta moto en la parrilla.

Son embargo, Ezpeleta ha cerrado la puerta a esa opción: "No ha habido nunca una quinta moto para KTM y no la hay. No sé de dónde sacáis eso porque a mí todos los que me han preguntado lo he dicho. No hay más motos porque el sistema que hay está funcionando muy bien. Los equipos tienen unos derechos y un valor que no lo tendrían si a cada uno que llega le dieras una moto".

"Es como si el Barça tuviera 12 jugadores y dijera '¿ahora qué hacemos?'. Pues uno se queda en el banquillo. Tienen cuatro puestos y cinco pilotos. Yo creo que tener, en un Mundial tan largo como tenemos ahora, tener cinco pilotos preparados para subirse en cualquiera de esas cuatro motos es una buena solución", explicó.

La solución que propone Ezpeleta es que el piloto que no se suba a la KTM, utilice los 'wild cards', que en 2024 serán más: "Nosotros vamos a proponer que haya más 'wild cards'. No son concesiones, esto es para todos".