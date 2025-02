Márquez no quiere que se repita lo ocurrido con Jorge Lorenzo ahora en Ducati: "También decían..."

En el entorno de MotoGP se ha denominado a Ducati como el 'Dream Team' de la parrilla. Un 'Dream Team' formado por Marc Márquez y Pecco Bagnaia, los dos grandes campeones. Al español le suena esta historia... y no le trae buenos recuerdos. Ni mucho menos. De su etapa en la escudería Honda cuando compartió equipo con Jorge Lorenzo.

Espera que no se repitan los resultados... que no fueron nada buenos: "Se decía cuando tuve de compañero a Jorge Lorenzo en el Repsol Honda y aquello no salió de la mejor manera...".

"Ducati ha hecho una apuesta de un equipo y es ahí donde ahora, ellos han hecho la moto y los pilotos ahora tendremos que, con nuestras manitas, sacar los mejores resultados", dice el ocho veces campeón del mundo en palabras que recoge 'Motosan' este lunes, en la previa del Gran Premio de Tailandia.

Insiste Márquez en que "la referencia" será Pecco: "Aprender de él, lleva muchos años dentro de este box, tiene la moto por la mano y adaptarme a ello. Una vez adaptado, intentar llevar las cosas a mi terreno para sentirme cómodo".

"En este último año hemos podido tener batallas como la de Jerez, que acabamos con el mono marcado, o la de Le Mans, donde le pude pasar en la última vuelta. Hay varias batallas de las que toca aprender y este año habrá más, ojalá, porque si hay significa que estamos delante, porque él estará ahí", dice el de Cervera.

Tailandia, este próximo fin de semana, es la primera cita del mundial de MotoGP. Y podría ser la primera batalla entre Marc y Pecco por la victoria. Porque las Ducati siguen siendo las máximas favoritas a todo. En esa lucha se podría colar también un Alex Márquez que voló en los test don la Desmosedici de la pasada temporada.