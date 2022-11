¿Volverá a ser campeón de MotoGP Marc Márquez? Sus lesiones y la actual Honda lo ponen demasiado complicado. Pero todo puede pasar... sobre todo con el ocho veces campeón de motociclismo. Él mismo ha respondido sobre si se ve luchando por los títulos en el futuro.

En declaraciones que recoge 'Marca' se ha referido a ello, después de ser el tercer mejor de la gira asiática: "Hice esta cuenta por curiosidad, porque tenía ganas de contar exactamente cuántos puntos. Es bueno que el mejor piloto de la gira asiática no te haya sacado muchos puntos".

"Y más viendo cómo están los otros pilotos Honda. Esto significa que tu nivel va subiendo, está cada vez mejor. Pero no es un nivel aún para luchar por un Mundial. Para luchar por el Mundial tengo que dar yo un paso este invierno y tiene que dar dos pasos Honda este invierno. Tengo que intentar dar el cien por cien y Honda dar el salto para intentar luchar en igualdad de condiciones", ha expresado el de Cervera.

La próxima semana se celebrará un nuevo test después de Valencia de cara a la temporada que viene: "Hay ganas del test del martes y por eso mañana ya lo adelantamos un poco porque en un día tampoco tienes mucho tiempo para probar. Probaremos ciertas cosas para entender el martes y tener un poco el trabajo adelantado".

"Tengo ganas de probar el 2023 el martes. Aún no sé exactamente qué traen. No lo hemos hablado, prefiero esperar a saberlo el domingo por la tarde. He sido honesto estas últimas carreras sobre: 'aquí puedo luchar por esto'. Pues mañana sabré ya por dónde van los tiros", ha comentado el piloto español.

Este fin de semana, en Valencia, se disputa la última carrera del año. Pecco Bagnaia está a solo dos puntos de ser campeón por delante de Fabio Quartarario. Y Márquez tiene claro qué debe hacer el máximo favorito: "Si fuera Pecco, iría a acabar la carrera y ya está. Un campeonato es un campeonato, arriesgó ya en Malasia. Aquí, yo iría a acabar la carrera y ser campeón. Da igual el resultado".