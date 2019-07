Los hermanos más conocidos del motociclismo creían que lo tendrían fácil para conseguir el carné convencional de moto. Sin embargo, no ha sido todo tan sencillo.

"Cuando llegué, pensé me harían firmar y listo, pero me dijeron que me pusiera el casco, las protecciones y que hiciera el práctico. Después, el examinador dijeron que esperaban más", Cuenta Marc Márquez.

"Estábamos dentro del tiempo, así que fue todo, bien, todo a la primera", destaca su hermano Álex.

De las dificultades de MotoGP han pasado a las de la DGT. "Si hubo algún fallo, no lo vieron", destaca Marc. Por su parte, Álex explica que "iba justo en el teórico" y que tuvo que hacer "un intensivo".

Campeones del mundo de motos que, por fin, se han sacado el carné. "Era pereza, sobre todo el teórico", se sincera Marc.

Además, revela que todavía no tiene moto: "No tengo moto, hablaré con Honda".