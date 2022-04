Marc Márquez recupera la sonrisa y volverá a los circuitos este mismo fin de semana en el Gran Premio de las Américas. El piloto español ha recibido el alta médica después de los problemas derivados de su grave caída en el GP de Indonesia, que le provocó un nuevo episodio de diplopía (visión doble), y volverá a subirse a la moto en la cuarta prueba del Mundial de MotoGP 2022, en Austin.

Márquez ha cumplido los plazos y el tratamiento de recuperación previstos, probándose con una Honda CBR600RR en el circuito de Alcarrás, donde confirmó sus buenas sensaciones tras la lesión. "Estoy muy contento de volver, es una gran sensación y especialmente hacerlo en uno de mis circuitos favoritos. Independientemente de la situación, disfruto mucho pilotando en Texas y tengo recuerdos increíbles allí", destacó.

"Tenemos trabajo que hacer después de perder dos carreras y todo el fin de semana de Argentina, así que no estoy aquí para fijar un objetivo en estos momentos. Hay muchas cosas que hacer y considerar, pero lo importante es que volvemos a subirnos a la moto este fin de semana", añadió en unas declaraciones ofrecidas desde Repsol Honda.

Ayer confirmamos las buenas sensaciones de estos últimos días sobre la #CBR600rr y tras el ok médico... Nos vamos a Austin!🔜🇺🇸

Yesterday I confirmed the good feelings of the last few days on the #CBR600rr, and with the medical approvement...we are heading to the #AmericasGP! ✊🏼 pic.twitter.com/m9uTX8IPj7