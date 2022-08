A pesar de no poder todavía subirse a la moto, Marc Márquez ha viajado hasta Austria, lugar donde tendrá lugar la próxima carrera de MotoGP en el Red Bull Ring. Mientras el de Cervera sigue recuperándose de su operación en el brazo, no ha dudado en lanzar un dardo envenenado a su propio equipo, ya que lo que ve no parece gustarle demasiado.

Márquez agradece estar en el país austriaco con el equipo y asegura que todo va en la dirección correcta: "Es un placer estar aquí. Parece que todo está yendo de forma correcta. Era tomar esta decisión o acabar mi carrera. Vamos de manera lenta, pero segura. Sinceramente, me siento bastante bien. Es un brazo objeto de cuatro operaciones".

"Está funcionando de manera normal, hago ejercicios que antes no podía hacer. La semana que viene tendré consulta para ver si puedo subir pesos y, en el futuro, subirme a una moto y, entonces, podré decir algo. Soy optimista, estoy subiendo la carga", explica.

Pero desvela las verdaderas intenciones de su viaje: "No estoy aquí para ver motos en pista, sino para hablar con Honda. No soy quien decide, pero quiero estar involucrado. El trabajo en equipo marca la diferencia y es importante en un momento difícil".

"En Mugello vi que era una moto difícil para exprimirla"

"Las últimas piezas no las he podido probar. En Mugello vi que era una moto difícil para exprimirla. Más que la moto, el problema es el proyecto: la información tiene que fluir en todas las áreas. Si todo el mundo se vuelca en la misma dirección y con motivación, saldremos. La clave es entender la dirección", comenta de manera contundente.

A pesar de ello, apoya a su equipo: "Honda está trabajando más que nunca. Hablo del concepto, la coordinación. Estoy con Honda porque creo en ellos y creo que puedo volver a la cabeza con ellos. El trabajo en la fábrica es cada vez más importante. Hay muchos elementos en los que sé que están trabajando".

"El objetivo es hacer la mejor moto de la parrilla y también es el objetivo de Honda. El objetivo es ganar el título y así será la próxima temporada. Ahora la mente está abierta y eso es importante", explica.

¿Cuándo regresará Marc Márquez?

Y ojo porque Márquez tiene una idea de cuándo volverá a la máxima categoría del motociclismo: "En la consulta trazaremos un plan para ver cuándo regreso. Soy consciente de lo importante de esta rehabilitación. Cuando me vea al 70-80 por ciento capaz para pilotar una MotoGP volveré. Es la mejor manera para volver, antes de estar al cien por cien".

"Quizá la moto del estilo Marc Márquez no funcionaría ahora. La categoría está cambiando. Antes eran más bajas; ahora, más altas y largas. Yo no soy ingeniero, pero creo en mis ingenieros. Los debo creer", explica.