Jorge Lorenzo, ex piloto de MotoGP y tricampeón del mundo de la categoría reina, ha rememorado la competencia que tuvo cuando pilotaba con Marc Márquez y Valentino Rossi y ha querido comparar las rivalidades que existen hoy en día entre por ejemplo Quartararo y Bagnaia en la competición con las que existían años atrás entre Rossi y Stoner.

"Ahora todos parecen amigos. Quartararo no habla con Bagnaia de la manera que yo lo hacía con Rossi. Pecco no habla con Jorge Martín como Valentino lo hacía con Stoner", explica Lorenzo en 'Cycle World'. Incluso menciona la rivalidad en Fórmula 1: "La rivalidad de Verstappen con Hamilton o con Leclerc es tangible".

MotoGP no tiene el protagonismo que tuvo hace unos años y Lorenzo cree que se debe a la falta de estas rivalidades: "Tengo mucho respeto por todos los pilotos, pero las implacables batallas avivaban a los espectadores. La mirada de Gibernau en Jerez 2005, las peleas de Rossi con Stoner o Biaggi…podías sentir la rivalidad en el aire".

Así rememora Lorenzo su rivalidad con Rossi: "Sin mi fuerte personalidad, me hubiese derrotado mentalmente, porque Valentino es el que recibe la atención. Todos amaban a Rossi, y eso te hacía sentir pequeño".

"Márquez no quería que yo ganase el título, no éramos amigos"

Además, en 2015 irrumpió Marc Márquez, con el que tuvo sus más y sus menos. Ese año fue el último que Lorenzo se proclamó campeón del mundo. "Márquez no quería que yo ganase el título, no éramos amigos", reconoce de manera contundente.

"Hubo muchos factores, pero el encontronazo entre Marc y Rossi en Argentina fue crucial. La culpa era de Valentino, pero no se disculpó después de la carrera y a Márquez no le gustó. Si se hubiese exculpado, creo que hubiese cambiado el curso de las cosas", dice el ex de Yamaha para cerrar.