Marc Márquez prosigue con su recuperación de su cuarta operación en el brazo, lesión que se produjo hace dos años tras una caída en el GP de España. El catalán, en 'DAZN', ha hablado acerca de cómo se encuentra, y también ha aprovechado para lanzar un recadito a Honda.

Porque los nipones no están dando con la tecla en lo que respecta a la moto desde que él no está. Desde que se lesionó. Desde que logró su último Mundial en 2019. A pesar de haber obtenido alguna victoria en carrera, con el brazo maltrecho, Márquez no estaba del todo satisfecho.

Por ello, Marc ha pedido que desde Japón colaboren para que la máquina sea capaz de resultar cómoda a los pilotos. Para que la moto esté a la altura de lo que se espera de un equipo campeón del mundo.

"Los pilotos necesitamos algo de ayuda desde Japón. Todos estamos sufriendo, y tiene que haber algún cambio", cuenta.

Y argumenta: "Lo que he corrido con esa moto también he sufrido, y no solo por el brazo".

"Estamos obligados a hacer un cambio y a luchar por el Mundial las próximas temporadas", afirmó Márquez.