Tras quedar segundo en Le Mans y después de apuntarse a la 'batalla' por el Mundial de MotoGP (están a 40 puntos de Jorge Martín y a dos de Pecco Bagnaia), a Marc Márquez le preguntaron por sus previsiones de cara a la próxima cita en Montmeló.

El de Cervera, sin medias tintas, aseguró que es el "peor circuito" para él dado el "historial" que tiene en Barcelona.

"En Montmeló me atrevería a decir que es el peor circuito por historial de lo que lo que va en MotoGP. Con esta moto no descarto nada, pero veremos qué tal se me da a partir de aquí", expresó en declaraciones poscarrera que recoge 'Motosan'.

Márquez ha participado en 13 ocasiones en el Gran Premio de Catalunya, logrando una victoria en 125cc y dos en MotoGP. En total, se ha subido al podio en nueve citas.

Por eso, no quiere hablar de ganar en la Ciudad Condal: "Evidentemente, si continuamos trabajando igual confío que la primera victoria llegue. Pero no hay que obsesionarse".

"El tema está que la primera victoria puede llegar, pero para luchar con estos dos pilotos tienes que ser perfecto en todos los ámbitos", ha añadido, hablando sobre el gran nivel de Bagnaia y Jorge Martín.