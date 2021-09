Marc Márquez, piloto de Honda, ha vuelto a responder a las críticas de Joan Mir en el GP de San Marino. El catalán siguió la rueda de varios pilotos durante la jornada, entre ellos el de Suzuki, y le volvió a valer llevarse un buen dardo del campeón del mundo de motociclismo.

"Debes buscarte la vida. En las zonas rápidas ir detrás de alguien me ayuda a gestionarme físicamente y la moto se mueve menos", dice.

Y es que Marc justifica su actitud por él y por la Honda: "Necesito menos fuerza, la moto se mueve menos y voy más rápido. Aquí muchos hacen eso, pero al final eres quien eres y las cámaras te buscan".

Márquez, además, reconoce que lo hizo con varios pilotos: "No solo fue a Mir, también a Bradl. Hizo un gran trabajo".

"Y con Mir hablé. Me dijo que no me importase lo que me preguntasen, y que es normal que un piloto encuentre o trate de encontrar a otro más rápido", argumenta.

Para el catalán esto es normal: "Es natural en el motociclismo, siempre que no molestes a otro".

