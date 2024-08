Marc Márquez ha vuelto a disfrutar y a competir. Era su objetivo para esta temporada en Gresini y lo ha conseguido. Así lo ha dicho en la previa del Gran Premio de Aragón: "Yo he conseguido ya lo que quería este año, que era reencontrarme, luchar por esas posiciones de arriba".

"No he probado la GP24, así que excusas fuera y centrarnos en nosotros mismos porque como se ha demostrado en otros grandes premios, podemos sacar la cabeza. ¿Tendremos nuestras oportunidades? Sí. ¿En todos los circuitos? No, pero las intentaremos aprovechar", dice el piloto de Cervera.

Sus rivales creen que tiene serias opciones de ganar en este trazado: "¿Dónde tendrás más posibilidades? Pues te diría: Aragón, Phillip Island y Valencia, porque son los circuitos en los que históricamente he conseguido mejores resultados, se me han dado mejor, pero veremos".

"Soy bastante consciente de que se va a ser crucial empezar bien el primer libre, el segundo, intentar salir con una buena base. Si sales bien allí, cambia todo el fin de semana", señala el ocho veces campeón del mundo.

Luchar contra Pecco Bagnaia y Jorge Martín es el objetivo: "Ojalá pueda estar luchando con Pecco y ponerle las cosas difíciles, porque tanto Pecco como Martín son los dos pilotos que van rápidos en todos los circuitos...".

"Están en todos los circuitos luchando por victorias", dice un Marc que no quiere renunciar a nada.