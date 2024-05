A pesar de que desde Italia aseguren que Ducati se ha decidido por Jorge Martín y ha desechado a Marc Márquez y Enea Bastianini, desde Bolonia no confirman ni desmienten nada.

En una entrevista en 'MOW', Davide Tardozzi, team manager de Ducati, ha querido dejar claro que la decisión sigue abierta.

"Tres pilotos locos, excepcionales. Los tres son muy buenos, los tres con unas características increíbles, tres tipos con los que me llevo bien... Nunca te diré a quién me llevo", ha señalado.

"No hay ninguno que descartar, y eso crea la gran dificultad de la elección. Después todos nos tomaremos nuestro tiempo. El pasado tendrá un impacto, el presente tendrá un impacto, el carácter tendrá un impacto", ha añadido.

Paralelamente, le han preguntado a Tardozzi si es cierto, como se comenta en el paddock de MotoGP, que Marc Márquez es el favorito de Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse y gran 'gurú' del motociclismo.

El team manager, que estaba entre la espada y la pared, ha salido como ha podido: "Eh... le doy la vuelta a la pregunta: ¿a quién no le gusta Marc Márquez? Luego ya si es Márquez, Enea o Jorge es otra cosa. Márquez como los tres tiene unos más y unos menos. Y habrá que valorar qué es lo correcto. Que nos gusta Marc es obvio, si no, no sería uno de esos tres".

Sea Martín o sea Márquez, los dos favoritos de la marca italiana, Ducati ya ha dejado claro cuándo anunciará su decisión... y no queda nada para ello.