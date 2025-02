Marc Márquez explica su caída en Sepang: "Venía más rápido que en el anterior intento..."

Marc Márquez ya conoce los límites de la Ducati. Este jueves se fue al suelo por primera vez cuando estaba realizando el 'time attack', es decir, cuando estaba buscando tiempos. Una caída sin importancia que no le impidió completar una sesión notable de test en Sepang. Su progresión sigue en busca de las mejores sensaciones para la temporada.

Y así ha explicado la caída en palabras que recoge 'Motosan': "Pues la última parte del freno, se ha ido la moto prácticamente, no me he hecho nada porque iba lento. O sea, llevaba todo el día parando mucho, saliendo, parando, neumáticos muy usados y era la primera vez que metía unos neumáticos nuevos frescos y el empuje delante cambia un poco, pero es lo que dije ayer".

"El jueves hice un 'time attack', me salió bien, hoy volvía con otro 'time attack'. Venía un pelín más rápido que ayer, pero ese prueba - error es de lo que se trata", explica el ocho veces campeón del mundo, que busca el noveno de rojo con la Ducati.

"Ha sido un día de esos duros para el piloto porque había una lista. El primer día te dejan un poquito más libre. Con la información del primer día había una lista que viene de los ingenieros a probar mucho rato en el box para entender bien las cosas, ya que prioridad número uno de la fábrica, lógicamente, es entender bien el motor y aerodinámica. Estas dos cosas son las dos que se tienen como lugar la primera carrera y hay que estar muy seguros. Y bueno, ha sido un día de esos largos para el piloto, pero bien, contento porque la lista se ha cumplido. Es verdad que al final del día he tenido el primer resbalón en rojo, en la curva 9, típica aquí, la más lenta del circuito, haciendo el 'time attack', pero bueno, aparte de eso bien", explica el compañero de Pecco Bagnaia.

Este viernes será una cita fundamental. Se pondrá en pista por primera vez la moto al completo de la próxima temporada: "Mañana hay que tenerlo muy claro, porque ya en Tailandia ya ha pasado una semana más, lógicamente una fábrica tiene que preparar todas las cosas, así que mañana aún se tienen que reprobar cosas, ya que como nos ha transmitido todo el staff de Ducati se tiene que estar muy seguro".

"El paquete de 2024 es competitivo. Entonces, ese tiene que estar muy seguro de que el 25 va bastante mejor. ¿Por qué? Porque tengo entendido que cuando se homologa el motor este año son para 25 y 26, dos años, entonces hay que estar muy claro", dice para cerrar el piloto de Cervera.