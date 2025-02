Primera caída de Marc Márquez con Ducati en los test de Sepang

La segunda jornada de test de pretemporada en el circuito de Sepang, ya sin los lesionados Jorge Martín, Augusto Fernández y Di Giannantonio, ha terminado con la GP24 de Franco Morbidelli liderando la clasificación.

El excompañero del vigente campeón del mundo en Pramac se ha impuesto a Fabio Quartararo, que ya lideró la jornada de este miércoles.

Tras el piloto de Yamaha se han situado Álex Márquez y Fermín Aldeguer, pilotos de Gresini, que han superado a la GP25 de un Pecco Bagnaia que ha mejorado sus registros en este segundo día.

14º ha sido Marc Márquez, que ha sufrido su primera caída de la temporada en la curva 9 cuando había mejorado en los dos primeros sectores. Afortunadamente, sin consecuencias.

En el cómputo general, el ilerdense ha sido 46 milésimas más rápido que Bagania, mientras que también cabe reseñar el sexto puesto de Joan Mir con una Honda que, al igual que la Yamaha, parece haber mejorado.

