En primer plano, con lágrimas en los ojos y unas ojeras que denotan los difíciles días que está viviendo, Marc Márquez, tras mandar un mensaje de agradecimiento a Honda después del comunicado sobre su salida, publicó en redes sociales un texto explicando su decisión.

El piloto de Cervera compartió un mensaje que le envió a Santi Hernández, su ingeniero de pista, lo que a su vez da cuenta de que no le acompañará en su nueva aventura en Gresini (Ducati).

¿El motivo del cambio? Está claro: volver a tener una moto competitiva para luchar por victorias y por su noveno Mundial, el que sería el séptimo en la categoría reina.

Marc, a corazón abierto

"Quiero compartir con vosotros este mensaje que he enviado a un miembro del equipo".

"Ha sido la decisión más difícil de mi vida, guiada por la cabeza y la valentía, NO por el corazón. Mi equipo de corazón siempre seréis vosotros, los de SIEMPRE, los que habéis apoyado y me apoyaréis. Pero tengo una cosa clara, quiero intentar volver a ser el mejor piloto del mundo y para eso necesito disfrutar encima de la moto".

"He utilizado la teoría que decía el alpinista del libro que me dejaste para leer. Si puedo subir el Everest en tres días, ¿para qué subirlo en cinco? Lógicamente es mucho más arriesgado subirlo en tres días, te expones mucho más y puede que no se consiga, pero si no lo intento, no lo sabré nunca".

"Siempre me lo has dicho y lo he aplicado: sigue tu instinto, a carácter y huevos no te gana nadie".

"Por último toca que hable del corazón y, como bien sabes, nuestra relación es muy especial, por eso espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Vamos a disfrutar estas seis fiestas que nos quedan este año".