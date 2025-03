La llamativa confesión de Alcaraz tras caer en semifinales de Indian Wells: "He jugado uno de los peores..."

El idilio de Carlos Alcaraz con Indian Wells ha llegado a su fin. Después de 16 victorias consecutivas en el 'Quinto Grand Slam', Alcaraz ha caído eliminado ante la que está siendo una de las revelaciones de la temporada, Jack Draper.

Todo en el que ha sido uno de los partidos más extraños de lo que llevamos de año. Draper comenzó castigando duramente los errores de Carlos en un primer 'set' que terminó 6-1 para el británico. Alcaraz se rehízo y terminó apuntándose la segunda manda con un contundente 6-0.

Sin embargo, el número tres del mundo fue incapaz de mantener el dominio en el tercer y definitivo set y eso lo aprovechó Draper para clasificarse a la final con un 6-4. Lo realmente sorprendente del encuentro fueron las palabras de Alcaraz tras su eliminación.

El murciano encontró de manera muy rápida y clara la razón de su derrota: "Estuve nervioso todo el día, en el entrenamiento antes del partido, y eso me afectó en pista. Estoy molesto conmigo mismo, por la manera en la que afronté el partido, por la manera en la que me sentí todo el día, por el hecho de que no pude relajarme. Esa es la mayor sensación de decepción que siento: probablemente jugué uno de los peores sets de toda mi carrera, el primer set".

"Siempre digo que debo centrarme en mí mismo, en mi nivel. Por el contrario, hoy estaba más preocupado por su nivel, por su juego, que por el mío. Eso fue un gran problema para mí, que siempre pensé más en sus debilidades que en mis fortalezas. Cuando piensas más en el rival que en ti mismo, es un problema. Eso es lo que pasó hoy. Desde por la mañana estuve pensando en su juego, porque es un rival muy duro, muy sólido, porque iba a ser un partido muy físico", ha concluido Carlos en rueda de prensa.