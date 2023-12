Jorge Martín se quedó a un paso del título de MotoGP. Lo perdió en Valencia, donde se cayó cuando remontaba hacia la primera posición de Pecco Bagnaia. En esa caída se llevó por delante a Marc Márquez, a quien lanza el desafío de cara al título del año que viene.

Después de que Marc deslumbrara en su primer día con la Gresini (satélite de Ducati), toda la parrilla le ve volviendo a las victorias tal y como hizo en sus mejores momentos en Honda. Con una moto competitiva el de Cervera es capaz de hacer magia.

"Creo que será una temporada muy larga, no habrá que cometer fallos, pero está claro que tenemos un aliciente más, que es Marc con la Ducati", ha expresado Martín en 'DAZN'.

Apunta a 2024 como "una oportunidad buenísima" para volver a luchar por todo con Pramac: "Será muy interesante, para mí creo que es una oportunidad buenísima, porque al final tengo la oportunidad de batirme con uno de los mejores de la historia, o el mejor".

"Si consigo ganarle, me consideraré como uno de los mejores pilotos de la historia también", apunta el subcampeón de MotoGP.

Su no 'ascenso' a Ducati

Mucho se ha hablado sobre las opciones de Martín de convertirse en compañero de Pecco en el futuro. Ahora cuenta con un rival inesperado: Márquez. Y Martín se siente "muy orgulloso" de lo que ha logrado con la satélite: "He luchado por ser campeón, me he quedado muy cerca de Pecco y lo he hecho en Pramac".

"Estoy orgulloso de seguir y de ellos, porque al final, si me movía, tampoco volvía con mi equipo, entonces creo que se merecen pelear por otro mundial y se merecen conseguirlo", ha sentenciado el madrileño.