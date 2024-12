Jorge Martín carga contra Ducati: "El trato que tuvieron no me gustó"

Como campeón del mundo, con el '1' y después de que Ducati anunciara el fichaje de Marc Márquez cuando él luchaba por el Mundial, Jorge Martín ya está 'loco' por empezar su andadura con Aprilia.

Finalizada la temporada, el de San Sebastián de los Reyes ha concedido una entrevista a 'DAZN' en la que, entre otros aspectos, ha hablado sobre la decisión de los de Borgo Paniale.

"El trato que tuvieron, la verdad no me gustó, está claro", explica Martín, que ha profundizado sobre lo que vivió el pasado verano.

"Fue un momento extraño, algo que no había vivido. Yo no entiendo de ventas ni de empresas, me centro en pilotar. Está claro que es una estrategia diferente, arriesgada también", recuerda.

Eso sí, Jorge Martín siempre estará agradecido a los de Bolonia: "No hemos acabado de la mejor forma, porque no he ido al equipo oficial para cerrar el círculo; pero me han dado la oportunidad de tener todas las armas y que ganase el mejor. Yo también le he dado buenos resultados y creo que ha sido un 'win/win'".