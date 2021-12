Joan Mir, piloto de Suzuki de MotoGP y campeón del mundo en 2020, se ha cansado de las voces que le han criticado y critican por su reciente temporada en el Mundial de motociclismo. "No gané, pero nadie puede decir que no di el cien por cien en la moto", afirma.

"Si alguien dice que he hecho la peor defensa del título de la historia... Esa gente me importa una mie***", afirma tajante.

Porque Mir está tranquilo: "Dormiré bien, porque no he podido hacerlo mejor. Si alguien me cree, me parece bien. Los que no, tienen que vivir la situación para entender todo y saber más antes de hacer esos comentarios".

"Si tienes a un campeón en tu equipo es complicado. La presión que me puse toda la temporada fue muy grande", admite.

Lo cierto es que Suzuki vivió una temporada convulsa, con la salida de Davide Brivio de la marca para poner rumbo a Alpine. Los nipones no sustituyeron su figura.

Mir cree que eso les fortalecerá: "Con todo lo que hemos vivido seremos mejores. Hemos aprendido mucho sobre lo difícil que es ganar en MotoGP".

"Hay que hacer lo que hay que hacer, y hay que hacer más. No solo el piloto, sino todos los que estén en el equipo", sentencia Mir.

