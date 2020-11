Marc Márquez se ha visto obligado a renunciar a toda una temporada en MotoGP. La lesión que se hizo en la primera cita del campeonato en Jerez iba a durarle apenas unas semanas, luego se convirtió en un par de meses y al final va a ser de casi un año. El catalán está trabajando todo lo posible por recuperarse cuanto antes del brazo para poder regresar en 2021, pero lo que iba a ser sencillo se ha terminado complicando más de lo esperado.

Desde 'La Gazzetta dello Sport' han asegurado que Márquez podría estar planteándose un tercer paso por quirófano debido a la lentitud de su recuperación. En ese caso estaría, al menos, otros seis meses alejado de la moto, tres de inmovilización y otros tres de rehabilitación, siempre y cuando todo vaya según lo previsto.

Según el diario 'AS', el director de comunicación de Honda, Héctor Martín, les ha confirmado que Marc está planteándose otras opciones médicas para acelerar su recuperación: "Marc está mirando distintas opiniones médicas, pero no damos más información porque no hay más información que dar en estos momentos. Ya dijimos que la recuperación está siendo más compleja y lenta de lo esperado, pero lo que no vamos a hacer es entrar a desmentir o confirmar cada información que se publique. ¿Si ha de volver a operarse? Pues no se desmiente porque es algo que puede suceder más adelante, pero no hay información ahora mismo de que se vaya a operar. Hace falta paciencia".

El representante de Marc y campeón de 125cc en 1999, Emilio Alzamora, no ha especificado qué es lo que quiere hacer Marc en cuanto a su recuperación, pero no parece estar contento con cómo están evolucionando las cosas. "En Austria el equipo fue claro. Dijo que era una lesión que su tiempo era de dos o tres meses y Marc no está todavía para subirse a la moto. La recuperación está yendo más lenta de lo normal, porque desde un inicio no se hicieron las cosas bien", ha asegurado para 'AS'.

De momento, todo sigue en el aire. Está claro que tanto Márquez como Honda quieren que regrese pronto, el piloto por haber perdido una temporada entera, y el equipo porqué sin él no han logrado ninguna victoria y tan solo dos podios de Alex Márquez, además de haber perdido el mundial de Constructores.

Otras opiniones médicas

El Doctor Claudio Costa, creador de la Clínica Móvil del Mundial y referente médico del mundo del motociclismo, ya avisó de que él no hubiese operado de la misma forma al piloto de Honda.

"La placa no es la mejor manera de reparar una fractura de ese tipo. La placa está bien para un piloto que se queda dos meses en casa en reposo absoluto. Pienso que no lo han hecho para salvaguardar el hombro de Marc, que ya estaba operado, porque ese es el punto de inserción del clavo. El caso es que si quieres conseguir un resultado concreto hay que correr algunos riesgos como hicimos con Mick Doohan. Si le hubieran puesto un clavo en el interior del húmero, Marc habría corrido en Jerez y luego podría haber ganado en Brno", asegura Costa.

Ahora, ha tratado de evaluar la situación en la que se encuentra el ocho veces campeón del mundo: "Marc tiene una fractura de humero en una zona por encima del nervio, por lo que desde este punto de vista no debería haber problemas. Un húmero operado con tornillos y placa tarda tres meses en cicatrizar, pero a veces demora consolidar y en el desafortunado caso puede producir pseudoartrosis. Si es un solo retraso, espera incluso tres meses... pero aquí estamos hablando de un piloto que debería estar en pista a finales de febrero. Si tuviera que hacer otra cirugía ahora, apenas estaría listo para los test del próximo año. Hay que tener mucho cuidado con los tiempos de recuperación".

"Los pacientes afectados de pseudoartrosis se quejan de persistencia del dolor después de mucho tiempo del evento traumático. Este dolor puede ser constante o solo se puede sentir al soportar peso o al moverse. Las radiografías en las proyecciones adecuadas suelen ser suficientes para hacer el diagnóstico de pseudoartrosis. En algunos casos se puede realizar tomografía computarizada y resonancia magnética, para planificar intervenciones complejas", ha continuado explicando el doctor para el portal web 'Motosan'.

Costa no tiene dudas, si lo que están pensando es que Márquez vuelve a pasar por una tercera cirugía tienen que hacerlo ya, hasta llegan tarde a esa decisión: "Si tiene pseudoartrosis ahora, las cosas son largas, así que lo operaría... ayer".

Lo que está claro es que el estado de salud del piloto de Cervera es un auténtico misterio, pero habiéndose perdido ya una temporada entera y a falta de apenas cuatro meses y medio para comenzar la siguiente, tanto Marc como el equipo deberían tomar una decisión cuanto antes.

Si decide operarse no llegará a 2021

En el caso de que finalmente decidiera operarse, es probable que Honda tenga que buscar un sustituto, no puede volver a permitirse un año sin triunfos ni apenas puntos.

Según 'La Gazzetta dello Sport', Dovizioso sería una de las primeras opciones que la marca nipona tendría sobre la mesa ya que previamente ya habían tenido conversaciones, aunque para piloto de pruebas, pero finalmente estas no dieron fruto ya que el italiano no tendrá equipo para 2021: "Sobre Honda, discutimos, pero no esta semana, hace ya un mes, pero como otras propuestas cada una ha tenido alguna razón para que no fructificase, pero estoy muy contento de que me ofreciesen estar con ellos y de sentir su apoyo, pero al final no tener una puerta abierta para correr en 2022 ha sido muy importante. Esto es por lo que hemos decidido no firmar y quedar libres. En el deporte del motor todo es posible, como se ha visto en el pasado, veremos en 2021, pero sobre todo trabajaremos para 2022".

Aunque el italiano no cree posible la ausencia de Márquez otra temporada más: "Que Marc no esté en 2021 creo que es casi imposible".

Otro candidato sería Alex Márquez, ya que a pesar de tener contrato con LCR, el equipo satélite de Honda, el piloto ya ha demostrado ser lo suficientemente bueno para saber controlar la Honda. En su primera temporada, no solo con la marca, sino en la categoría reina, ha logrado dos podios tras dos remontadas. Todavía tiene mucho que trabajar y aprender, especialmente en clasificación, ya que es crucial para luego poder tener una buena posición en carrera, pero sería una buena opción para sustituir a su hermano mientras dure su rehabilitación.

Hasta el momento, todo son rumores y no han confirmado ni desmentido nada. Desde Honda quieren centrarse en recuperar al piloto que les ha hecho ser los mejores y tienen cuatro meses complicados por delante antes de empezar la temporada de 2021.