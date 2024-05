Jorge Martín es el líder del mundial de MotoGP. Y de manera destacada. En Le Mans reinó con victoria en el sprint y en la carrera del domingo. Y en el equipo Pramac alucinan con el nivel que está mostrando por delante de Pecco Bagnaia y Marc Márquez.

Gino Borsoi, team manager del Pramac, alucina con el nivel que está mostrando el madrileño. "Nunca habíamos visto algo así de Jorge. Sabemos que es un piloto con talento, ya demostró su velocidad la temporada pasada, especialmente en la última parte, pero este año es aún más fuerte", dice en 'Motorsport' después del Gran Premio de Francia.

Apunta Borsoi que todos los elogios se quedan cortos: "Ha podido luchar con dos pilotos increíbles, y también ganar la carrera. No sólo hoy, sino también el sábado, cuando también batió el récord de vuelta en la clasificación. ¿Qué más podemos decir de él? Es un piloto increíble".

El año pasado luchó el mundial de MotoGP hasta la última carrera. Y ahora se ha mostrado mucho más sólido. "Ha dado otro paso adelante con respecto a 2023, especialmente en lo que se refiere a la mentalidad. Sabe que tiene todas las herramientas, la moto y un equipo increíble detrás de él", señala el jefe de Pramac Racing.

"No hay altibajos, como quizá los hubo la temporada pasada. La velocidad está ahí siempre, así que no tenemos que volvernos locos buscando algo diferente de lo que tenemos ahora mismo. Sabemos que tenemos una base muy buena y todo lo que necesitamos para luchar. Veremos cómo va, pero como he dicho, no tenemos que volvernos locos por el título, aunque sin duda tenemos una gran oportunidad", sentencia.

MotoGP regresa el fin de semana que viene con el Gran Premio de Cataluña y con Atresmedia en directo desde el sábado. Una nueva oportunidad para vivir la gran batalla del campeonato entre Martín, Bagnaia y Márquez.