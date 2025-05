El jefe de Honda asegura que no intentaron retener a Márquez con una oferta millonaria: "Es falso"

Cuando Marc Márquez se marchó a Gresini, satélite de Ducati, se publicó que Honda trató de retenerle con un contrato que ascendía a los 25 millones de euros por temporada. Una auténtica barbaridad en MotoGP. Pero ahora el jefe de la marca japonesa, Albert Puig, ha dejado claro que tal oferta nunca existió.

En una entrevista en 'El Periódico' Puig ha dejado claro que esa información es falsa: "Mentira. Es totalmente falso. Honda jamás trató de retener a Marc con dinero. Nunca. Repito: Honda entendió que debía dejarlo libre, y así lo hizo. Ni Marc pidió nada, ni Honda le exigió contraprestación alguna. Nunca. Jamás".

"El año que le quedaba a Marc de contrato, jamás fue un problema. Y, repito, no hubo oferta alguna, eso es mentira. Marc no quería dinero, quería una moto ganadora", explica Puig, que asegura que dejaron salir a Marc sin ponerle ningún tipo de inconveniente.

Porque en Honda ni podían darle una moto ganadora entonces ni se la podrían dar ahora. Siguen perdidos en busca de rendimiento. "Los mejores pilotos siempre quieren, persiguen, la mejor moto. Normal. Hubo un momento en que Marc decidió que ese era su único objetivo", dice Puig.

Porque cuando Marc pidió salir en Honda lo tuvieron claro: no querían a nadie que pretendiera marcharse. Así lo explica su jefe: "Honda tiene claras un montón de cosas. Por ejemplo, no quiere a nadie en su equipo que no quiera estar. Si tú no quieres estar en Honda, hablamos y lo solucionamos. Aquí no queremos a nadie que no se sienta a gusto con nosotros. Cierto, el caso de Marc era muy, muy, especial, y como tal fue tratado. Todos en Honda entendimos, desde el minuto uno, que debíamos dejar libre a Marc y, sí, puede que muchos no hayan reconocido lo suficiente ese gesto, pero nosotros tenemos suficiente con el agradecimiento de Marc, que nunca ha dejado de darnos las gracias públicamente, nunca".