Ilia Topuria, clave en el mundial de Jorge Martín: "En Japón tenía taquicardias y me puse..."

Jorge Martín no lo ha tenido nada fácil para conseguir su primer título de campeón de MotoGP. El madrileño protagonizó con 'Pecco' Bagnaia un duelo al límite que se resolvió en el último gran premio del año con la victoria del español.

A pesar del triunfo, Martín ha reconocido que tuvo momentos muy complicados a lo largo del todo el campeonato. Hay que recordar que en las últimas carreras, tanto Jorge como 'Pecco' iban al más absoluto límite y un error les podía dejar sin título.

Martín pasó por un difícil momento en el Gran Premio de Japón. El vigente campeón del mundo sufrió muchos nervios en Motegi pero lo que llama más la atención es la solución que buscó Jorge para sobrepasar esos nervios.

Por increíble que parezca, Ilia Topuria tuvo mucho que ver en que Martín entrara en pista más calmado: "Me caí en la clasificación y salía en decimoprimera posición. Tuve muchos nervios, fatal. Antes de la carrera no me podía ni sentar, como con taquicardia. No sabía qué hacer y me puse a ver vídeos de Ilia Topuria hablando".

"Típicos vídeos de motivación que transmiten que todo es posible y debes creer para crear. Salí y en la primera vuelta iba tercero, enchufadísimo. Me ayudaron mucho a confiar y creer en mí mismo, que es lo que pasó ese día", ha confesado Jorge en el podcast 'Nude Project'.