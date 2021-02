No está confirmado cuándo, pero sí parece claro que Marc Márquez estará esta temporada de MotoGP. Y si Márquez asoma en la parrilla, se convierte automáticamente en el favorito.

En Repsol Honda lo saben. Albert Puig, team manager del equipo, ha sido muy claro a la hora de hablar de los objetivos para esta temporada. "No esperamos perder", afirma en una entrevista a la web oficial de MotoGP.

"Con este objetivo en mente intentaremos hacer todo lo posible para salir victoriosos, como siempre hacemos. Ya veremos qué sucede. Tenemos a un nuevo piloto en el equipo como es Pol, algo que nos motiva mucho. Y tenemos muchas esperanzas puestas en que Marc se recupere bien. Va a ser un principio muy interesante de temporada", profundiza Puig.

En las primeras pruebas de la moto todavía no estará el ocho veces campeón del mundo, que no quiere precipitarse en su recuperación: "No estará en esas pruebas siguiendo las directrices de los médicos. Veremos cómo evoluciona y ya decidiremos en consecuencia".

Asimismo, ha hablado de cómo va su proceso de recuperación. "Va dando pasos en su restablecimiento. Va camino de volver a ser feliz. Y eso es muy importante. Cuando eres feliz, las cosas son diferentes. Ahora está empezando a sentirse mejor. Pero queremos ir paso a paso. Pero reitero que cuando una persona es feliz todo es más fácil", detalla.

Marc Márquez no estará en los test de pretemporada, pero sí se le espera para las primeras carreras del año. Pero en Honda se lo toman con calma y esperan que Márquez vuelva al 100%.

Tras la victoria en el Mundial de Joan Mir, en Honda esperan volver a estar arriba con el fichaje de Pol Espargaró y sobre todo con la vuelta del súper campeón. Porque ya saben: si Márquez está en pista, él es el favorito.