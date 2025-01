Habla el piloto italiano al que los fans pidieron que tirara al suelo a Lorenzo en plena lucha contra Rossi: "Me hubiera convertido en el rey"

La temporada 2015 de MotoGP fue una de las más tensas que se recuerdan. Jorge Lorenzo y Valentino Rossi pugnaban por el campeonato y apareció como invitado inesperado Marc Márquez. Fue el momento de la famosísima patada y la batalla que se intentó avivar entre los pilotos españoles y los pilotos italianos. Una batalla que en ningún caso se produjo.

Precisamente Danilo Petrucci, piloto italiano que estaba en aquel momento en la parrilla, recuerda cómo sus fans le pedían que tirara al suelo a Lorenzo en la última carrera, en Valencia, para que Valentino se acabara llevando el título.

No lo hizo, claro. Pero reconoce que para los fans italianos se habría convertido en el "rey" si hubiera tirado al suelo a Lorenzo.

"Nunca, ni por un segundo. Un piloto que ama este deporte nunca haría algo así. Estoy absolutamente de acuerdo con que un piloto que no se está jugando nada no debe molestar a aquellos que se están jugando mucho. Eso aplica tanto en el caso de resistirse demasiado a los adelantamientos como en el caso de golpear intencionalmente. Nadie querría ganar de esa manera", dice en palabras que recoge 'Mundo Deportivo'.

"En 2015, antes de Valencia, me parecía que estaban bromeando, que era una manera de desdramatizar. Para mí, eran simples memes en las redes sociales en los que imaginaban que yo, Andrea Iannone u otro cualquiera derribaríamos a Lorenzo en la última carrera. Nunca pensé que hubiera alguien que realmente lo deseara", explica Petrucci.

Insiste en que para los italianos habría sido el "rey" en caso de mandar a Lorenzo al suelo: "Me habría convertido en el rey del mundo si lo hubiera hecho...". "Pero, como he dicho, ni siquiera se me pasó por la cabeza hacerlo. Incluso a quienes se habrían beneficiado de eso les habría parecido horrible, no tengo dudas. Y repito, no tiene sentido hacer de árbitro entre dos pilotos", deja claro el expiloto de MotoGP.