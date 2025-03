El genial mensaje de Márquez tras ganar la 'sprint' del GP de Tailandia: "No quiero mirar Whatssap..."

Marc Márquez ha cumplido de lleno con todas las expectativas en la primera carrera al 'sprint' de la temporada. El ocho veces campeón del mundo ha cruzado la línea de meta como primero en la que era la primera puesta en escena real del año con la Ducati.

Márquez no ha dado sensación de debilidad en ningún momento y ha mantenido a raya tanto a su máximo rival y compañero, 'Pecco' Bagnaia, como a su hermano, Álex. El pequeño de los Márquez ha sido segundo cuajando una gran carrera y posicionándose como la que puede ser una de las revelaciones de la temporada en la categoría reina.

El triunfo de Marc ya le postula como principal candidato al título pero el español no quiere saber nada de esto de momento: "Después de los entrenos no quería sorpresas. La primera 'sprint' siempre hay esa tensión extra. Podía seguir con los tiempos cómodo. Los neumáticos se comportan distintos con la pista tan caliente. Hay que hacer ajustes para mañana ser más constante".

"La primera carrera es difícil pero intentas evadirte. Sé que hay expectación, sé que hay ganas. No quiero abrir 'Whatssap'. Mis amigos me dicen "vas a arrasar" y eso no es verdad. No quiero hacer más de lo que siento. Mañana en la carrera veré", ha reconocido Márquez en unas declaraciones para 'DAZN'.

El de Cervera sigue en su línea de rechazar los favoritismos teniendo en cuenta los rivales que tiene delante. Sin embargo, Márquez ya ha puesto la primera piedra del camino a conseguir su noveno título y si sigue así será muy complicado quitarle la condición de favorito.