Este jueves Jorge Lorenzo, quien fuera piloto de MotoGP, ha contado que Marc Márquez lo tiene hecho con Gresini (Ducati) para el curso que viene. Por lo que abandonaría Honda a pesar de que le resta un año de contrato.

Y Márquez ha comparecido en la previa del Gran Premio de Japón, en la que no se ha pronunciado sobre estos rumores. Eso sí, si ha respondido a la pregunta de si "ganaría de calle" con la Ducati en la actual parrilla de MotoGP.

"Es un pensamiento erróneo, evidentemente cada piloto, cada moto, cada equipo, tiene su momento, nadie es eterno, ningún equipo ni moto va a dominar todos los años", dice el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Ha sido el piloto Cal Crutchlow el que ha hecho esta afirmación de "ganar de calle": "Es un halago, muchas gracias, pero vienen pilotos jóvenes, que reinventan las cosas y van con ganas. No significa que yo no tenga ganas, pero se mostró, Marco Bezzecchi hizo una gran carrera en India, Jorge Martín la hizo en Misano, Pecco Bagnaia esta haciendo un gran año, así que hay pilotos muy buenos, para nada es fácil".

¿Reuniones sobre su futuro?

Márquez se está reuniendo con los jefes de Honda en Japón, pero no anunciará nada este fin de semana: "Este fin de semana no habrá ninguna novedad en este asunto. Siempre he dicho que se tiene que respetar todos los tiempos, si que es verdad, como se ha dicho, que habrá reuniones, pero como las hubo el año pasado o hace dos".

"Son reuniones constructivas, ya las hubo el año pasado y hace dos años, siempre son encuentro constructivos y este va ser así, ellos son los principales interesados en que el proyecto triunfo y el Repsol Honda Team siga haciendo historia como ha hecho durante todos estos años", ha dicho el piloto español en una rueda de prensa marcada por la noticia que ha dado Lorenzo sobre su marcha a Gresini.