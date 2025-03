Del fútbol a las cuatro ruedas: ¡Agüero se pasa a la Fórmula E!

El 'Kun' Agüero ha sido uno de los afortunados que ha podido subirse a un Formula E durante las 'Evo Sessions' que han tenido lugar en el circuito semiurbano de Miami. El acontecimiento se basa en que varias celebridades se conviertan en pilotos por un día.

La leyenda del Manchester City y exjugador del Atlético de Madrid y del Barcelona ha sido uno de los elegidos para subirse a un monoplaza de la Fórmula E. Concretamente, ha podido rodar con el Porsche 99X perteneciente al campeón de la competición.

"Uno de los mejores delanteros de esta generación y el máximo goleador histórico del Manchester City": así introdujo el narrador a Sergio Agüero mientras se encontraba sentado dentro del monoplaza a la espera de salir a la pista del Autódromo Internacional de Miami.

Las redes sociales de la Fórmula E han publicado el vídeo donde se puede ver al legendario delantero a las manos del Porsche. En el 'box' contaba con el expiloto de Fórmula 1Pascal Wehrlein, quien fue el campeón de la categoría en la pasada temporada.

"Vale Sergio, despacio. Enfría neumáticos para que tengan tiempo de recuperarse", le reportaban por radio a un 'Kun' Agüero, que realizó algún acelerón que hizo salir humo por los neumáticos. Tras una serie de comprobaciones de radio, el argentino volvió al garaje, completando su experiencia.

"Perfecto, muy buen trabajo", decía su ingeniero por radio a la llegada a boxes. En cambio, por las reacciones de Wehrlein durante la prueba que realizaba el delantero argentino, el motor no es lo suyo.

“Sergio, slow down” 😅@aguerosergiokun was REALLY enjoying his time in the GEN3 Evo!#EvoSessionspic.twitter.com/rdlXFuvD6c