Williams mina la moral de Carlos Sainz: atención a la fecha que ponen para ganar

"Si me pidieran que me comprometa con una fecha..."

Tras ver cómo se frustraban las opciones de fichar por Mercedes o Red Bull después de conocer el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, Carlos Sainz se decidió por Williams a pesar de tener ofertas de otros equipos como Alpine o Audi.

Los de Grove han mejorado considerablemente este 2024 de la mano de Albon y Colapinto, demostrando en el último tercio de temporada que el monoplaza estaba en condiciones de entrar asiduamente en Q3.

El '55' aceptó la oferta británica... pero su contrato incluye una cláusula que le permitiría abandonar la escudería si le llega una oferta de un equipo mejor clasificado.

Y es que, tal y como ha comentado el propio James Vowles, en Williams no esperan ganar a corto plazo: "Si me pidieran que me comprometa con una fecha, diría más bien 2028".

"Hay bastante inversión, dirección y otros elementos que se están incorporando para 2026 y 2027. En la F1 se necesita tiempo", ha explicado.

Según el jefe del equipo, el fichaje de Sainz "es solo un paso de los mil que debemos lograr a lo largo de nuestro viaje para tener éxito": "Celebraré cuando vengas a mí y me digas: 'Felicitaciones, Williams es un competidor fuerte que lucha por victorias y por campeonatos'".

"Carlos es un activo enorme, es un piloto brillante, pero es un paso más en el camino para que este equipo vuelva a estar al frente", ha señalado.

Es por ello que Williams no quiere ir con prisas: "Podemos acortar algunos aspectos y estoy seguro de que podemos lograr un rendimiento más rápido, pero no tendremos las bases establecidas y todo colapsará en algún momento".

"Hacerlo bien es la verdadera clave para tener éxito en la F1, no durante un año, sino durante muchos, muchos años por delante. En 2028 tendría mucha más confianza en mirarte a los ojos y decirte 'sí'", ha zanjado. Veremos si Carlos aguanta tanto.