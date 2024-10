Durante una entrevista en el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid', James Vowles se ha desecho en elogios hacia Carlos Sainz, su futuro piloto.

En primer lugar, el jefe de Williams ha ensalzado el rendimiento del madrileño con todos sus compañeros.

"Contra Lando y tuvo éxito, contra Charles ha habido más altibajos, pero ha estado ahí siempre, hay pocas diferencias entre ellos. Contra Max en Toro Rosso, fue excepcional durante su primera temporada", ha señalado.

De hecho, Vowles cree que el '55' aportará un valor añadido que unido al desempeño de Alex Albon hará que Williams tenga la mejor pareja de la parrilla.

"No es que no haya sido desafiado durante toda su carrera, ha sido desafiado, y ha mantenido el tipo. Durante el tiempo que he estado con él, quiere impulsar al equipo, quiere aprovechar cada minuto para hacer a este equipo más y más exitoso. Es una combinación que no necesariamente está disponible en toda la parrilla", ha afirmado.

Con miras a 2025, el jefe de Williams ha desvelado que Carlos ya les está dado indicaciones para mejorar.

"Él está encantado donde está, está en Ferrari, un lugar excepcional para cualquier piloto de carreras, pero sabe que su futuro está aquí y ya intenta decir que podemos hacer en cada área, eso es lo que más me gusta para avanzar juntos", ha explicado.

"Cuando un piloto hace eso, ya sabes que quiere posicionarse lo mejor posible para los siguientes años", ha zanjado.