"Dejaré de ser tan amable". Esa es la advertencia que ha lanzado Sebastian Vettel cuando le han preguntado por la sanción que recibió en Austria al perjudicar la vuelta de Fernando Alonso en la Q2.

El de Aston Martin considera que no perjudicó a nadie y que no hizo nada mal. Sin embargo, fue sancionado por la FIA por una maniobra que enfadó mucho al propio Alonso.

"Dijeron que no hice nada mal, así que no entiendo por qué me penalizaron. ¿Es un poco raro, no?", ha afirmado el cuatro veces campeón del mundo en declaraciones a 'Racefans'.

"Creo que fui el único tipo amable, así que probablemente a partir de ahora seré menos amable. No hay nada escrito con el acuerdo, pero teníamos las notas del director de carrera", ha finalizado.

El alemán era el último de una fila de coches que lideraba Valtteri Bottas a un ritmo muy lento. Alonso tuvo que cambiar su trazada al encontrarse con Seb... y no entró en la Q3. Pero Vettel sigue a lo suyo: "Voy a dejar de ser tan amable".