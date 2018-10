Vettel: "Disfruté con el rueda a rueda con Hamilton en Rusia, aunque probablemente no tanto como él"

El piloto alemán de Fórmula Uno Sebastian Vettel ha confesado que disfrutó de la carrera del pasado fin de semana en el Gran Premio de Rusia rueda a rueda con Lewis Hamilton, aunque "no tanto como él".

"Ha habido carreras intensas y desafiantes, pero no tanto como la de rueda a rueda con Hamilton. Es difícil tener una carrera así, así que lo disfruté, aunque probablemente no tanto como él", ha comentado Vettel con respecto a su rival, que ganó en Sochi el domingo y se aleja del alemán en cincuenta puntos. Vettel también ha manifestado que su objetivo es disfrutar de la carrera de este fin de semana en Suzuka, ya que la pista es su "favorita del mundo".

"Me encanta esta pista, es mi favorita del mundo, así que lo mejor sería disfrutar y no estropearlo contando las cosas que van en mi contra, sino centrarme en aquellas que juegan a mi favor", ha comentado el piloto en una rueda de prensa en Japón. Una carrera en la que se prevé que las condiciones meteorológicas no sean favorables, aunque eso no asusta a Vettel a pesar de que sus resultados con lluvia no hayan sido buenos.

"No hay nada que hable en contra de nosotros en condiciones de lluvia. No tengo miedo de que la pista esté mojada", ha añadido. A falta de cinco carreras y a cincuenta puntos de Hamilton, Vettel ha confesado que aunque el Ferrari es un "coche fuerte" no cree que haya sido dominante en esta temporada como sí lo ha sido el Mercedes de Hamilton.

"Tenemos un coche fuerte, pero no ha sido dominante en ningún punto de este año. Hay muchas carreras en las que no tuvimos el ritmo que tenía Mercedes, aunque hemos estado muy cerca, lo suficiente como para pelearlo bien", ha concluido.