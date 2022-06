Sebastian Vettel es uno de los pilotos de Fórmula 1 más comprometidos en la lucha contra las injusticias sociales, la homofobia y el racismo y, en una entrevista con 'Attitude', el alemán ha hablado sobre el tabú de la homosexualidad en el 'Gran Circo'.

'Seb' cree que la categoría ya ha perdido el olor a naftalina y está preparada para acoger a un corredor gay que haga pública su condición sexual.

"Tal vez ese no hubiera sido el caso en el pasado, pero ahora creo que un piloto de F1 gay sería bienvenido, y con razón. Siento que un corredor gay ayudaría a acelerar la eliminación de los prejuicios y ayudaría a impulsar nuestro deporte en una mejor dirección", ha señalado el teutón.

"La F1 es un deporte muy popular en todo el mundo. Se relaciona con algo que muchas personas hacen todos los días en un nivel básico o, incluso si no conducen, al menos se encuentran con regularidad: conducir, o ser transportado, en un coche. Aunque la conducción es, en sí misma, dinámica, lamento decir que algunos miembros de la comunidad de conducción, si puedo llamarlo así, son muy lentos, casi estáticos, cuando se trata de progresar", ha explicado Vettel.

"Sin embargo, el progreso es inevitable. Los coches han cambiado y seguirán cambiando, para mejor. De hecho, los conductores han cambiado y seguirán cambiando, nuevamente para mejor. Así que tengo esperanza y, por lo tanto, daría la bienvenida a un piloto de F1 gay. Y, como digo, creo y espero que nuestro deporte esté listo para uno", ha añadido.

De hecho, reconoce que hay homosexuales en el paddock, pero que el miedo no les deja hacer públicos sus gustos: "Siento que el mundo entero ha cambiado mucho. Siempre ha habido personas LGBTIQ en la F1, pero no puedo hablar por ellos ni decir si sintieron que tenían que esconderse o no. Ciertamente, el hecho de que el mundo se haya abierto les ha ayudado a salir. La situación está mejorando, y ahora ves algunos ingenieros y mecánicos que se sienten capaces de ser más abiertos al respecto".

Sobre si ha sido testigo de homofobia en Fórmula 1, el '5' afirma que no, pero que sí ha escuchado comentarios que le hacían sentirse mal: "No directamente, pero sí lo he sido indirectamente, he escuchado a personas hablar negativamente sobre las personas LGBTIQ y la comunidad LGBTIQ. Cada vez que escuchaba esas cosas que se decían en el pasado, siempre me sentía mal, pero hoy tengo más confianza para hablar. La homofobia es un prejuicio, y los prejuicios están mal. Realmente es tan simple como eso".

De hecho, su defensa a la comunidad LGBTIQ le ha valido su reconocimiento: "Me han agradecido que les apoyase. Es muy conmovedor. Hay muchas lecciones que he aprendido de ellos, pero lo más importante es que todavía hay mucho por hacer, mucho por mejorar y mucha gente a la que educar".