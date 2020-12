Abu Dabi acoge una vez más la última carrera de la temporada de Fórmula 1 con casi todo decidido. Hamilton ya es campeón, Mercedes también y Red Bull es segundo.

Max Verstappen no pudo terminar la carrera del pasado fin de semana en Sakhir ya que en la primera vuelta se vio envuelto en el accidente entre Charles Leclerc y Checo Pérez.

Y es que el monegasco toco en la parte trasera el Racing Point haciéndolo salirse del asfalto, pero Verstappen, para poder esquivarlo, se tuvo que salir y acabó contra el muro. "No vi la grava porque de otra forma hubiera hecho algo diferente, habría intentado frenar más y tratado de esperar a que Checo dejara de girar. Probablemente me hubiera golpeado Charles porque su rueda estaba colgando. Así que no había ningún lugar adonde ir y fue muy desafortunado que hubiera un poco de grava y es por eso que simplemente subviramos hacia la pared", ha explicado en la previa del GP.

Aún así, y a pesar de que Charles asumió la culpa del incidente y pidió perdón, también aseguró que el '33' hace "comentarios tontos" refiriéndose al comentario del piloto de Red Bull que calificó el movimiento de Pérez como "una imprudencia". Algo a lo que el neerlandés ha asegurado que no va a responder: "No estoy interesado en absoluto en contestarle. Sólo quiero correr aquí y luego irme a casa. Es lo que hay. No tiene sentido entablar una pelea de zorras y seguir empujándonos el uno al otro, no importa. Ambos nos retiramos y es lo que hay".

Leclerc fue sancionado por el toque con Pérez, pero eso al neerlandés no le sirve. "La sanción en parrilla para la próxima carrera no implica mucho ya que no podemos cambiar el resultado, pero esas cosas pasan y debemos avanzar", ha asegurado Verstappen.

"Sigue siendo frustrante lo de Sakhir, teníamos un coche rápido y estaba deseando tener una buena carrera para el equipo. Hubo tres veces en la primera vuelta que traté de evitar los toques, pero todos parecían muy agresivos y no había mucho más que pudiera haber hecho. Respeto a Charles como piloto y esas cosas nos pasan a todos en algún momento, pero mi carrera fue destrozada y eso no es bueno para el equipo, ya que merecían un gran resultado", ha zanjado el del Red Bull.