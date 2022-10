Una hora después de la victoria de Max Verstappen en Japón y su proclamación como campeón del mundo, Christian Horner recibió una llamada de la secretaria general de la FIA, Shaila-Ann Rao, comunicándole que habían superado el límite de presupuesto establecido en 2021, afirman en 'RacingNews365'.

Según este medio, Red Bull había cumplido con el presupuesto, pero una serie de factores le llevaron a incumplirlo en 1.8 millones de dólares. Superaron el dinero presupuestado en catering y algunos impuestos fiscales también les perjudicaron, pero sobrepasaron el límite por dos factores principales.

El primero, el sueldo de Dan Fallows. El ingeniero fue apartado de Red Bull porque fichó por Aston Martin y, por tanto, los austriacos no contabilizaron su sueldo, pero la FIA sí. El otro factor, un cambio de normativa: había una regla que no incluía en el presupuesto los costes de piezas que finalmente no eran montadas en los monoplazas.

Esta última normativa fue cambiada en julio de 2022, por lo que a Red Bull le contabilizaron estos gastos en el presupuesto de 2021. Precisamente el mes anterior entró en su cargo Shaila-Ann Rao, para 'RacingNews365', una de las principales defensoras del cambio de normativa.

¿Quién es Shaila-Ann Rao?

La actual secretaria general de la FIA no debería tener mucha atención mediática, pero el anterior puesto de trabajo de Rao no era cualquiera. Antes de entrar en la Federación Internacional de Automovilismo, Shaila-Ann Rao era asesora del equipo Mercedes y una de las asistentes de confianza de Toto Wolff, jefe de la escudería alemana.

Por tanto, según 'RacingNews365', Christian Horner sabía desde el mismo día que Max Verstappen consiguió su segundo título que habían superado el límite de presupuesto por una llamada de la FIA realizada por una extrabajadora de Mercedes, el equipo que perdió el título.