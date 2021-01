Bottas renovó contrato con Mercedes hasta 2022, algo que fue criticado por los aficionados, especialmente tras el debut de George Russell.

El finlandés vivió en 2020 su peor temporada ya que tan solo logró dos victorias y se quedó a más de 100 puntos de distancia con Hamilton. Sin embargo, Bottas recuerda que criticar desde casa es muy fácil pero que lo que él hace es mucho más complicado.

"Creo que lo he dicho antes: a veces no entiendo por qué hay este tipo de críticas. Supongo que siempre hay una razón, pero no conozco la razón y no estoy en su posición, así que no tengo ni idea de lo que pasa por sus cabezas", ha explicado Bottas para 'Autosport'.

El finlandés añade: "Creo que la gente que entiende el deporte de verdad y se fija en los detalles y que se pone en la piel de otros o en la de los pilotos, lo entienden. Pero hay muchos, en cualquier deporte, comentaristas de sofá que pueden subestimar las cosas".

En cuanto a cómo le afectan estas críticas, el finés tiene muy claro quién es y cómo hace su trabajo, además confiesa que hasta le hacen esforzarse más.

"Me motivan mucho. He aprendido mucho a no dejar que esas cosas me afecten. Intento evitar esa negatividad. No importa lo que hagas, siempre va a haber negatividad: a veces menos, a veces más, pero siempre pasa igual con las críticas. Es una motivación para demostrar a la gente que están equivocados. Sin duda", ha zanjado

