Hay veces que la vida junta a dos personas sin esperártelo. Una de esas ocasiones ocurrió en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Toto Wolff (jefe del equipo Mercedes) conoció a Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y sintieron una conexión entre ellos desde el primer momento.

En una entrevista para el podcast de la Fórmula 1, 'Beyond the Grid', el dirigente de la escudería alemana explicó cómo se conocieron y lo que sintió al verle: "Estuvimos juntos en un escenario en un encuentro organizado por Puma. No nos conocíamos, pero cuando le escuché hablar era como me escuchara a mí mismo. Demostró tener el mismo enfoque y él dijo lo mismo sobre mí".

"Nuestro trabajo se reduce a la gestión de personas y creo que él definitivamente formará parte de los pasos que dé en el futuro. Porque él y su familia está en la misma sintonía que Susie (esposa de Wolff) y yo, así que tiene una personalidad increíble", concluyó.

Así, Wolff comparó sus éxitos con el catalán. El alemán ha ganado ocho títulos de constructores al frente de Mercedes y siete Mundiales de pilotos, mientras que Guardiola ha conseguido dos Champions y 10 títulos de liga entre Barcelona, Bayern y Manchester City.

La sintonía entre ambos fue tal que Toto Wolff dio una vuelta al circuito de Yas Marina al entrenador del club inglés y a éste le sorprendió las habilidades del alemán: "Eres muy bueno. No sabía que pilotaras así".