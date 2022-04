Laurent Rossi, jefe de Alpine, ya comentó al comienzo de la temporada que, de cara a 2022 y al cambio de reglamento, la escudería había priorizado la potencia del motor sobre la fiabilidad del mismo.

¿El motivo? La normativa congeló las unidades de potencia en marzo, por lo que sus prestaciones no podrán variar hasta 2026, exceptuando modificaciones enfocadas a mejorar la fiabilidad.

Por ello, Alpine ha buscado tener primero un coche rápido y, después, que sea consistente. Así lo ha explicado el responsable del departamento de motores en la escudería, Bruno Famin, en una entrevista a 'Motorsport'.

"Todos los fabricantes están enviando solicitudes de fiabilidad a la FIA, entonces vemos que no somos los únicos con problemas en este sentido. Cuando se habla de un periodo de congelación de cuatro años, no hay otra opción que ir a por el mejor motor posible, sabiendo que no aceptarán ninguna modificación en términos de rendimiento", ha explicado.

Famin ve los problemas actuales como algo normal en esta situación: "Con la nueva generación de coches, es más rígido, y los contratiempos que tuvimos no eran en el propio ICE, sino de componentes de alrededor, todos tienen más o menos los mismos problemas".

"Ya tenemos la última especificación, porque el motor de 2022 es totalmente nuevo", ha señalado, haciendo referencia al novedoso turbocompresor dividido del A522.

"Es un mejor embalaje, es el tipo de elección que hicimos, y no es la única. Es uno de los ejemplos de mejorar el coche para tener un centro de gravedad más bajo y tener un monoplaza que sea más rápido, haciendo que sumemos puntos", ha apuntado.

Por último, el responsable de motores ha incidido en el objetivo del equipo: "Tener la mejor unidad de potencia, pero también un mejor coche, trabajando cada vez más cerca con Enstone y maximizar el programa de resistencia de Alpine con el que empezar a competir".

Por lo visto hasta el momento en lo que va de 2022, el Alpine A522 es muy potente los sábados a una vuelta, pero pierde fuerza el domingo en carrera sobre todo por sus problemas de fiabilidad (Alonso ha tenido que abandonar en dos de cuatro carreras teniendo incidentes en las dos restantes).

La progresiva mejora del coche vendrá acompañada de la renovación del propio Fernando, que según apuntan desde Inglaterra será hasta 2024. El asturiano regresó a la categoría para buscar su tercera corona... y ya se están quemando etapas para que eso suceda.